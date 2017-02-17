ГИБДД проводит проверку в связи с катанием на бублике по центру Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. ГИБДД Екатеринбурга разыскивает водителя, который устроил катание на привязанном к автомобилю бублике по центральной площади города. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды городского ведомства.

«По данному факту ГИБДД Екатеринбурга проводит проверку. В действиях водителя автомобиля усматривается нарушение пункта 22.8 Правил дорожного движения РФ, который запрещает перевозку пассажиров вне кабины машины. За это предусмотрена административная ответственность, в настоящее время сотрудники полиции выясняют точные данные молодых людей», — сказали в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что «подобное поведение недопустимо со стороны участников дорожного движения, что может привести к трагичному финалу со смертельным исходом».