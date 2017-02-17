В Кунгуре игрушки для урока физики приняли за бомбу

Как сообщает издание «Искра-Кунгур», пришедший охранник увидел сумку и не смог найти ее владельца. Он сообщил о находке директору лицея, а та решила действовать по инструкции, вызвал полицию и спасателей. Весь персонал и учащиеся были эвакуированы из здания в располагающийся поблизости Тихвинский храм. В храме служб в это время не было и всех эвакуированных смогли разместить.

Полицейские забрали сумку в отделение. Выяснилось, что лицеист с помощью игрушек планировал защищать учебный проект «Эта физика в игрушках». Родителям юноши пришлось забирать принадлежности в полиции. С мальчиком были проведены разъяснительные работы.