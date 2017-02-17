Стрелявшего по молодым людям у кафе «Аквариум» задержали через 12 лет

Убийство 12-летней давности раскрыли полицейские. 27-летний мужчина вступил в конфликт с компанией из пяти человек, которые стали оказывать непристойные знаки внимания его девушке. Чтобы охладить их пыл, мужчина стал сначала стрелять по ногам из карабина «Сайга-410», а самого дерзкого из молодых людей принялся избивать по голове. От многочисленных ударов он скончался на месте происшествия.

Сам мужчина пустился в бега. В 2005 году его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Работа по раскрытию этого преступления не прекращалась все это время. И, наконец, 10 февраля 2017 года в следственные органы поступила информация о том, что разыскиваемый проживает по поддельному паспорту в Краснодаре, после чего его этапировали в Новосибирск.

— В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, однако пояснил, что убивать потерпевшего не хотел, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Анастасия Кулешова также отметила, что сотрудники полиции принимают всевозможные меры по реализации принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших преступления даже многолетней давности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

На днях в Новосибирске мужчина расстрелял бросившую его возлюбленную. Он дождался ее утром на парковке возле дома и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. От полученных ран женщина скончалась в больнице. А в начале февраля под суд пошел обиженный девушками 25-летний сибиряк, который открыл стрельбу по людям после того, как две молодые женщины отказались провести с ним и его товарищем романтический вечер.