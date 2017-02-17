Перерезавший шеи двум приятелям нововоронежец лишился свободы на 18 лет

Воронежский областной суд вынес приговор 44-летнему нововоронежцу Александр Огнерубову за двойное убийство в пятницу, 17 февраля. В наказание суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения, сообщил журналисту РИА «Воронеж» Александр Харьков, гособвинитель прокуратуры Воронежской области. Огнерубов в суде отказался признавать свою вину, заявив, что его приятелей убил кто-то другой. При этом первоначально на следствии Огнерубов признавался в двойном убийстве.

Тела двух мужчин 48 и 51 лет обнаружили в квартиру на улице Набережная в Нововоронеже 24 ноября 2015 года. У обоих были перерезаны шеи. Подозреваемого в двойном убийстве задержали по «горячим следам». Он написал явку с повинной.

Как установили следователи СУ СКР по региону, преступление случилось 23 ноября 2015 года. В тот день в гости к 51-летнему хозяину квартиры пришли двое приятелей. Мужчины втроем мирно распивали спиртное, пока не началась ссора. Согласно первоначальной версии Огнерубова на следствии, ссора случилась, когда он собрался уходить. Владелец квартиры к тому времени спал на диване. Приятель, с которым он пришел, сильно возмутился и потребовал, чтобы Огнерубов остался. Для убедительности схватил со стола большой нож. Бросился с ним, но выронил. Огнерубов взял тесак с пола и дважды ударил оппонента в горло. Тот попытался подняться. Но получил третий удар, после которого упал замертво. Расправившись с человеком, Огнерубов увидел, что хозяин квартиры проснулся от шума. После чего решил избавиться и от него, считая опасным свидетелем. Прижал мужчину к дивану и ударил в шею. Огнерубов отмыл руки от крови и, прихватив с собой нож, вышел из квартиры. Орудие убийство он выбросил в водохранилище.

К завершению предварительного следствия Александр Огнерубов изменил показания, сообщив, что в день убийства был в квартире, но никого не убивал. Такой же версии он придерживался весь судебный процесс. Огнерубов дал показания, что, когда уходил, в квартире оставались некие мужчина и женщина. Вернувшись через несколько часов, обнаружил своих друзей мертвыми. Он сразу же убежал из квартиры, поэтому его и увидела соседка убитого, объяснял Огнерубов.

— Представленная подсудимым версия о невиновности опровергается собранными по делу доказательствами. По итогам судебного следствия Огнерубову за убийство двух человек был вынесен обвинительный приговор, — рассказал Александр Харьков.