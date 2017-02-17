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15:47 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Балахне сожгли машину начальника муниципального контроля

Машину начальника отдела муниципального контроля Балахнинского района Людмилы Пищаскиной подожгли прямо на стоянке около администрации. Об этом сообщает пресс-служба Земского собрания и администрации района.

16 февраля около 9 утра камеры наружного наблюдения администрации зафиксировали на стоянке человека в капюшоне. Он подошёл к машине, положил на капот предмет прямоугольной формы (предположительно, пакет с уже открытой канистрой) и бросил горящую спичку. После чего скрылся в направлении домов ул. Лесопильной. Машина вспыхнула моментально.

Горящий автомобиль потушили очевидцы. Отмечается, что в непосредственной близости с горящей машиной находилось ещё 19 легковых автомобилей. Стоянка расположена в 8 метрах от здания администрации района, где работал чиновник.

«Считаю, что происшествие связано с профессиональной деятельностью потерпевшей. Администрацию хотят запугать, заставить прекратить работу, которая ведётся по просьбам сотен жителей района. Мы этого не сделаем. Рейды по точкам, ведущим незаконную торговлю спиртным, продолжатся. Поджог был совершён с невероятной наглостью и уверенностью в безнаказанности. Дело чести правоохранительных органов — найти и наказать преступника, согласно букве закона. Администрация района готова оказать полиции всестороннее содействие», — заявил глава МСУ Балахнинского района Павел Коженков.

В настоящий момент отделом МВД России по Балахнинскому району проводится проверка по этому факту.

В Нижегородской области это уже не первый случай поджога автомобиля высокопоставленных лиц за последнее время. 3 февраля подожгли машину главы фракции в городе Выкса Александра Кобякова, а 8 февраля — руководителя исполнительного комитета в городе Арзамас Евгения Горшкова. Эксперты выразили разное мнение о причинах случившегося. В частности, КПРФ назвала пиаром поджоги машин единороссов.

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