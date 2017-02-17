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14:31 (мск), источник: Новости Перми

Сотрудница банка незаконно оформила кредит на клиентку

В Куединском районе раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки. В ноябре прошлого года на 55-летнюю женщину кто-то незаконно оформил кредит.

Выяснилось, что преступление совершила 30-летняя местная жительница, которая работала кредитным инспектором в банке. Имея доступ к персональным данным клиентов, она незаконно оформила потребительский кредит на имя женщины. Сумма кредита составила 118 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. За совершенное ей грозит наказание до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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