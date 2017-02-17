Сотрудница банка незаконно оформила кредит на клиентку

Выяснилось, что преступление совершила 30-летняя местная жительница, которая работала кредитным инспектором в банке. Имея доступ к персональным данным клиентов, она незаконно оформила потребительский кредит на имя женщины. Сумма кредита составила 118 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. За совершенное ей грозит наказание до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.