Сотрудница банка незаконно оформила кредит на клиентку
В Куединском районе раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки. В ноябре прошлого года на 55-летнюю женщину
В Куединском районе раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки. В ноябре прошлого года на 55-летнюю женщину
Выяснилось, что преступление совершила 30-летняя местная жительница, которая работала кредитным инспектором в банке. Имея доступ к персональным данным клиентов, она незаконно оформила потребительский кредит на имя женщины. Сумма кредита составила 118 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. За совершенное ей грозит наказание до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.