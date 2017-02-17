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14:39 (мск), источник: Фонтанка

Самолет «России» с пассажирами на борту получил повреждения в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково днем 17 февраля отложили вылет рейса до Сочи. «Аэробус-319» с пассажирами на борту получил повреждения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» читатели, рейс авиакомпании «Россия» FV6565 был намечен на 13.30. Пассажиров пустили на борт, одновременно происходила погрузка багажа.

«Транспортное средство, которое подвозит багаж к грузовому отсеку, по непонятным причинам въехало в турбину самолета», — уточнили очевидцы.

В «России» пулковский инцидент «Фонтанке» подтвердили: «При подготовке воздушного судна к полету было обнаружено повреждение. Пассажиры отправятся до пункта назначения в 14.40».

По данным «Фонтанки», пассажиров пересаживают на резервный борт.

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