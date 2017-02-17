«Горэлектротранс»: На Александра Невского провод повредил крышу грузовика

Обстоятельства «странного ДТП» с разобранным грузовиком на площади Александра Невского рассказали «Водителю Петербурга» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

В 13 часов там произошёл обрыв контактной сети. Провод повредил крышу ехавшего мимо грузовика. Люди не пострадали.

Сейчас на месте работают аварийные бригады. Движение трамваев по маршруту № 56 приостановлено.