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14:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми чиновника арестовали за взятку в полмиллиона рублей

Адвокат настаивала на домашнем аресте.

Суд Мотовилихинского района Перми отправил под арест заместителя начальника департамента земельных отношений города Павла Пахунова до 15 апреля.

Чиновника подозревают в получении взятки 525 тыс руб.

В суде адвокат просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на троих детей подозреваемого и проблемы с сердцем. Однако прокурор и замначальника следственного отдела Мотовилихинского района настаивали на аресте.

«Подозреваемый зарегистрирован в Оренбургской области и может скрыться от следствия. Кроме того он может оказывать давление на свидетелей, так как хорошо их знает», — отметил прокурор.

В ходе судебного заседания следователь рассказал, что взятку Пахунов получал не сам, а через посредника. Деньги передавались в машине, которая стояла на улице Уральской. Сам подозреваемый вину признал.

Напомним, чиновника задержали 15 февраля.

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