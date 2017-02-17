В Перми чиновника арестовали за взятку в полмиллиона рублей
Адвокат настаивала на домашнем аресте.
Адвокат настаивала на домашнем аресте.
Суд Мотовилихинского района Перми отправил под арест заместителя начальника департамента земельных отношений города Павла Пахунова до 15 апреля.
Чиновника подозревают в получении взятки 525 тыс руб.
В суде адвокат просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на троих детей подозреваемого и проблемы с сердцем. Однако прокурор и замначальника следственного отдела Мотовилихинского района настаивали на аресте.
«Подозреваемый зарегистрирован в Оренбургской области и может скрыться от следствия. Кроме того он может оказывать давление на свидетелей, так как хорошо их знает», — отметил прокурор.
В ходе судебного заседания следователь рассказал, что взятку Пахунов получал не сам, а через посредника. Деньги передавались в машине, которая стояла на улице Уральской. Сам подозреваемый вину признал.
Напомним, чиновника задержали 15 февраля.