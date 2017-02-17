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14:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Октябрьском районе в лобовом столкновении погибла мать четверых детей

Водитель «Лада-Калина» вылетел через лобовое стекло, но остался жив.

Мать четверых детей погибла в ДТП в Октябрьском районе, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сегодня, 17 февраля, в 10:15 на 8 км автодороги «Октябрьское-Крутоярский» произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада-Калина».

40-летняя женщина-водитель, жительница деревни Новомосковское, мать четверых детей скончалась на месте. 46-летний мужчина-водитель, житель села Октябрьское вылетел наружу через лобовое стекло, но остался жив.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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