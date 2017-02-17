В Петербург не пустили 80 тонн подозрительной рыбы из Китая
Груз был доставлен с многочисленными нарушениями.
Груз был доставлен с многочисленными нарушениями.
В Петербург пытались с нарушениями провезти 80 тонн свежемороженой рыбы из Китая, сообщает
По данным ведомства, инспекторы обнаружили в стенках упаковки товара щели, через которые к рыбе могли попасть ядохимикаты. Кроме того, на этикетках отсутствовала информация об условиях хранения продукта, а надписи на коробках были сделаны
Инспекторы пришли к выводу, что рыбу переупаковывали, а на коробки поставили новую маркировку.
Рыбу решено вернуть обратно в Китай.