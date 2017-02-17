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15:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург не пустили 80 тонн подозрительной рыбы из Китая

Груз был доставлен с многочисленными нарушениями.

Источник: Reuters

В Петербург пытались с нарушениями провезти 80 тонн свежемороженой рыбы из Китая, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу и области. Подозрительный груз задержали накануне в морском порту Северной столицы.

По данным ведомства, инспекторы обнаружили в стенках упаковки товара щели, через которые к рыбе могли попасть ядохимикаты. Кроме того, на этикетках отсутствовала информация об условиях хранения продукта, а надписи на коробках были сделаны по-испански. Согласно ветеринарным сертификатам, рыбу привезли не из Испании, а из Китая, однако в китайской информационной системе вообще не оказалось сведений о выдаче сертификата на груз.

Инспекторы пришли к выводу, что рыбу переупаковывали, а на коробки поставили новую маркировку.

Рыбу решено вернуть обратно в Китай.

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