Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Жесткое разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Авария на крупнейшей в США плотине
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
15:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми инкассатора подозревают в краже из банкоматов

Возбуждено уголовное дело.

Бывший инкассатор подозревается в краже из платежных терминалов, сообщает пресс-служба МВД. Преступление было совершено в конце января. К правоохранителям обратилась директор фирмы. Она рассказала, что из платёжного терминала похищены 33 тысячи рублей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 28-летний житель села Уинское. Установлено, что ранее он работал инкассатором частного охранного агентства. В ходе расследования правоохранители выяснили, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению — ранее было похищено 18 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь