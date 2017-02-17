В Перми инкассатора подозревают в краже из банкоматов
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Бывший инкассатор подозревается в краже из платежных терминалов, сообщает
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 28-летний житель села Уинское. Установлено, что ранее он работал инкассатором частного охранного агентства. В ходе расследования правоохранители выяснили, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению — ранее было похищено 18 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.