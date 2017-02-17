В Перми инкассатора подозревают в краже из банкоматов

Бывший инкассатор подозревается в краже из платежных терминалов, сообщает пресс-служба МВД. Преступление было совершено в конце января. К правоохранителям обратилась директор фирмы. Она рассказала, что из платёжного терминала похищены 33 тысячи рублей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 28-летний житель села Уинское. Установлено, что ранее он работал инкассатором частного охранного агентства. В ходе расследования правоохранители выяснили, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению — ранее было похищено 18 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.