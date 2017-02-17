В Челнах полицейские выявили подпольный молочный комбинат

О подпольном молочном цехе полицейским удалось узнать от предпринимателя, который через интернет приобрел молочную продукцию с признаками фальсификации. Как оказалось, злоумышленники организовали цех по производству сливочного масла и спреда, продукцию они сбывали в розничные сети республики и Москву.

Во время проверочной закупки в Нижнекамске стражи порядка закупили на 570 тысяч рублей 150 картонных коробок сливочного масла весом 3 тонны. В момент сделки полицейские задержали одного из подозреваемых, а также и водителя автомобиля, на котором был доставлен товар. В машине была найдена различная документация.

Оперативники установили, что склад, принадлежащий одному из предпринимателей, расположен в Набережных Челнах. Со склада была изъята 31 коробка спреда общим весом 620 кг. Также полицейские установили, что подпольный молочный цех находится в челнинской промзоне. Во время осмотра стражи порядка изъяли 333 коробки фальсифицированного масла общим весом более 600 кг. Помимо этого была обнаружен цех, где изготавливали упаковку.

В общей сложности полицейскими изъято 10 тысяч кг сливочного масла и спреда. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.