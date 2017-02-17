Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
17:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах полицейские выявили подпольный молочный комбинат

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах полицейские задержали местных жителей по подозрению в реализации молочной продукции с признаками фальсификации, а также мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ИА Татар-информ

О подпольном молочном цехе полицейским удалось узнать от предпринимателя, который через интернет приобрел молочную продукцию с признаками фальсификации. Как оказалось, злоумышленники организовали цех по производству сливочного масла и спреда, продукцию они сбывали в розничные сети республики и Москву.

Во время проверочной закупки в Нижнекамске стражи порядка закупили на 570 тысяч рублей 150 картонных коробок сливочного масла весом 3 тонны. В момент сделки полицейские задержали одного из подозреваемых, а также и водителя автомобиля, на котором был доставлен товар. В машине была найдена различная документация.

Оперативники установили, что склад, принадлежащий одному из предпринимателей, расположен в Набережных Челнах. Со склада была изъята 31 коробка спреда общим весом 620 кг. Также полицейские установили, что подпольный молочный цех находится в челнинской промзоне. Во время осмотра стражи порядка изъяли 333 коробки фальсифицированного масла общим весом более 600 кг. Помимо этого была обнаружен цех, где изготавливали упаковку.

В общей сложности полицейскими изъято 10 тысяч кг сливочного масла и спреда. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
АО «Татспиртпром» отсудил 1 млн рублей у производителей контрафакта
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь