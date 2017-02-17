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15:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске работник автомойки за рулём машины клиента врезался в столб

У мужчины нет водительских прав.

Работник автомойки за рулём иномарки клиента врезался в фонарный столб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Дознаватели установили, что мойщик машин взял автомобиль Mitsubishi Pajero, который клиент оставил для того, чтобы в нём провели химчистку салона. Мойщик, не имеющий водительских прав, выехал на одну из дорог в Нефтяниках, попал в колею, не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Владелец автомобиля оценил сумму нанесённого ущерба в 200 тыс. рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что раньше злоумышленник был судим за грабёж.

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