Севастопольские полицейские по горячим следам задержали «любителя» парфюмерии

Это увидел его несовершеннолетний сын, который тут же позвал взрослых. Сумма ущерба составила около 15 000 рублей. По горячим следам севастопольские полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель. С его слов, он увидел незапертую дверь, проник в дом и забрал то, что успел схватить.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.