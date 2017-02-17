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15:18 (мск), источник: Крым Press

Севастопольские полицейские по горячим следам задержали «любителя» парфюмерии

Ночью в дежурную часть ОП № 1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району обратился 31-летний житель Севастополя. Он рассказал, что из его дома неизвестный похитил 8 флаконов духов и бижутерию.

Это увидел его несовершеннолетний сын, который тут же позвал взрослых. Сумма ущерба составила около 15 000 рублей. По горячим следам севастопольские полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель. С его слов, он увидел незапертую дверь, проник в дом и забрал то, что успел схватить.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По информации пресс-службу УМВД по г. Севастополю.

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