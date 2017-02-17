В гаражном кооперативе на Бульваре Победы обвалилась крыша
Воронежцы сообщают в соцсетях о происшествии на Бульваре Победы, 49. По словам очевидцев, в гаражном кооперативе, расположенном по этому адресу, обвалилась крыша.
Воронежцы сообщают в соцсетях о происшествии на Бульваре Победы, 49. По словам очевидцев, в гаражном кооперативе, расположенном по этому адресу, обвалилась крыша.
Это произошло вчера, 16 февраля. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Местные жители также рассказали, что ни одна машина не получила повреждений. Воронежцы связывают случившееся с производственным браком стройматериалов.
Отметим, что в Воронеже это уже третье происшествие за последние дни, связанное с крышами. Так, утром 15 февраля на