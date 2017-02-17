В гаражном кооперативе на Бульваре Победы обвалилась крыша

Это произошло вчера, 16 февраля. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Местные жители также рассказали, что ни одна машина не получила повреждений. Воронежцы связывают случившееся с производственным браком стройматериалов.

Отметим, что в Воронеже это уже третье происшествие за последние дни, связанное с крышами. Так, утром 15 февраля на мини-рынке на улице Танеева якобы под тяжестью снега рухнула часть навеса. Вечером того же дня из-за деформации крыши пришлось эвакуировать посетителей гипермаркета на Шишкова. Представители «О’Кей» рассказали, из-за чего это произошло и когда торговый центр снова будет доступен для воронежцев.