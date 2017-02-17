Самолет с хоккеистами «Лады» выкатился за пределы полосы, никто не пострадал
Тольяттинский клуб направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
Тольяттинский клуб направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Самолет с игроками и тренерским штабом тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» выкатился за пределы
«Самолет съехал с полосы, никто не пострадал, все в порядке. На место прибыли бригады скорой помощи, в таких случаях они незамедлительно приезжают, — сообщил собеседник агентства. — Пока самолет находится в аэропорту, через сколько он отправится — решение будет принимать авиакомпания-перевозчик».
Самолет авиакомпании Vim Airlines с игроками «Лады», на котором, как сообщает
«Лада» направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в