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15:51 (мск), источник: ТАСС

Самолет с хоккеистами «Лады» выкатился за пределы полосы, никто не пострадал

Тольяттинский клуб направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Самолет с игроками и тренерским штабом тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Риги. Об этом ТАСС сообщил сотрудник аэропорта.

«Самолет съехал с полосы, никто не пострадал, все в порядке. На место прибыли бригады скорой помощи, в таких случаях они незамедлительно приезжают, — сообщил собеседник агентства. — Пока самолет находится в аэропорту, через сколько он отправится — решение будет принимать авиакомпания-перевозчик».

Самолет авиакомпании Vim Airlines с игроками «Лады», на котором, как сообщает пресс-служба аэропорта, находились 43 пассажира и семь членов экипажа, должен был вылететь из аэропорта Риги в Уфу. На данный момент взлетно-посадочная полоса закрыта, проводится ее техническое обследование. Самолет находится на стоянке.

«Лада» направляется из Риги в Уфу, где в субботу проведет заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Тольяттинский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф турнира.

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