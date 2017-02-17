В Екатеринбурге совершен налет на банк и взята заложница

В Екатеринбурге ограблен офис коммерческого банка, расположенный на улице Щорса, 54. Как сообщили «АиФ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сигнал о нападении на пульт дежурного отдела полиции № 5 поступил в пятницу, 17 февраля, в 9.55 по местному времени.

По оперативным данным, налетчик, угрожая предметом, похожим на пистолет похитил деньги и успел скрыться до приезда силовиков. Как стало известно «АиФ-Урал», в зале было три сотрудницы банка, одну из которых налетчик, чье лицо было скрыто за шарфом, взял в заложницы. Кассу открыли после того, как злоумышленник начал отсчет, после которого обещал прострелить своей пленнице ногу.