В Екатеринбурге совершен налет на банк и взята заложница
Налетчик был в маске, его добычей стали деньги.
Налетчик был в маске, его добычей стали деньги.
В Екатеринбурге ограблен офис коммерческого банка, расположенный на улице Щорса, 54. Как сообщили «АиФ-Урал» в
По оперативным данным, налетчик, угрожая предметом, похожим на пистолет похитил деньги и успел скрыться до приезда силовиков. Как стало известно «АиФ-Урал», в зале было три сотрудницы банка, одну из которых налетчик, чье лицо было скрыто за шарфом, взял в заложницы. Кассу открыли после того, как злоумышленник начал отсчет, после которого обещал прострелить своей пленнице ногу.
По имеющимся данным, от налета пострадал банк «Ак-Барс», у кредитного учреждения не было охраны. В данный момент начаты