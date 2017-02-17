В Воронеже семья с трехлетним ребенком отравилась угарным газом
Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.
Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.
Семья из трех человек, среди которых трехлетний ребенок, отравилась угарным газом в ночь на пятницу, 17 февраля. Инцидент произошел в доме № 35 на улице Ворошилова, сообщила
Медики доставили ребенка в областную детскую больницу № 1, 49-летним родителям госпитализация не потребовалась. Предварительная причина отравления — нарушение эксплуатации газовой колонки при закрытых пластиковых окнах и включенной вытяжке в ванной. По словам мастера газовой службы, газовые приборы были исправны, имелась тяга в колодце дымоотведения при открытом окне. Но помещение не проветривалось.
Отравление угарным газом сопровождается головокружением, головной болью и головокружением. При отравлении слезятся глаза, чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, заторможенность сознания, появляются визуальные и слуховые галлюцинации.
Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования. При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по единому номеру службы спасения 112 и телефону газовой службы 104.