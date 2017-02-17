Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Американские СМИ: Путин вновь перехитрил нас
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
8Бабочки из шрамов
9Самый грязный город в мире
1275-летие Солнца нации
16:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже семья с трехлетним ребенком отравилась угарным газом

Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.

Семья из трех человек, среди которых трехлетний ребенок, отравилась угарным газом в ночь на пятницу, 17 февраля. Инцидент произошел в доме № 35 на улице Ворошилова, сообщила пресс-служба воронежского управления по делам ГО и ЧС.

Медики доставили ребенка в областную детскую больницу № 1, 49-летним родителям госпитализация не потребовалась. Предварительная причина отравления — нарушение эксплуатации газовой колонки при закрытых пластиковых окнах и включенной вытяжке в ванной. По словам мастера газовой службы, газовые приборы были исправны, имелась тяга в колодце дымоотведения при открытом окне. Но помещение не проветривалось.

Отравление угарным газом сопровождается головокружением, головной болью и головокружением. При отравлении слезятся глаза, чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, заторможенность сознания, появляются визуальные и слуховые галлюцинации.

Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования. При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по единому номеру службы спасения 112 и телефону газовой службы 104.

Пресс-служба управления по делам ГО и ЧС напомнила, что при отравлении угарным газом нужно выйти и вывести пострадавших из загазованной зоны на свежий воздух. Расстегнуть стягивающую одежду. Вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112. Тело пострадавшего нужно растереть энергичными движениями, если человек в сознании — напоить теплым чаем или кофе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Суду доверия нет». По делу о ДТП воронежского полицейского назначили четвертую экспертизу
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СКР возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
Биологи раскрыли секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь