В Воронеже семья с трехлетним ребенком отравилась угарным газом

Семья из трех человек, среди которых трехлетний ребенок, отравилась угарным газом в ночь на пятницу, 17 февраля. Инцидент произошел в доме № 35 на улице Ворошилова, сообщила пресс-служба воронежского управления по делам ГО и ЧС.

Медики доставили ребенка в областную детскую больницу № 1, 49-летним родителям госпитализация не потребовалась. Предварительная причина отравления — нарушение эксплуатации газовой колонки при закрытых пластиковых окнах и включенной вытяжке в ванной. По словам мастера газовой службы, газовые приборы были исправны, имелась тяга в колодце дымоотведения при открытом окне. Но помещение не проветривалось.

Отравление угарным газом сопровождается головокружением, головной болью и головокружением. При отравлении слезятся глаза, чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, заторможенность сознания, появляются визуальные и слуховые галлюцинации.

Спасатели призвали воронежцев соблюдать правила эксплуатации газового оборудования. При чрезвычайной ситуации нужно обратиться по единому номеру службы спасения 112 и телефону газовой службы 104.