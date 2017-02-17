Об угрозе схода лавин предупредили в Восточном Казахстане

«В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой снежного покрова и метелевым переносом в горных районах Восточно-Казахстанской области в период 18—20 февраля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КЧС.