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16:39 (мск), источник: Kazinform

Об угрозе схода лавин предупредили в Восточном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В горных районах Восточно-Казахстанской области 18—20 февраля возможен сход снежных лавин, сообщается в штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».

Источник: Kazinform

«В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой снежного покрова и метелевым переносом в горных районах Восточно-Казахстанской области в период 18—20 февраля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», — говорится в сообщении, размещенном на сайте КЧС.

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