Еще шесть человек спасли после схода лавины в Жамбылской области
Ранее сообщалось о том, что найдены 17 человек и ведутся поиски еще семи.
Ранее сообщалось о том, что найдены 17 человек и ведутся поиски еще семи.
АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Количество спасенных на месте схода снежной лавины в Жамбылской области выросло с десяти до 16 человек, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
Ранее сообщалось о том, что в ходе поисков были обнаружены тела семи погибших, десять человек удалось спасти.
«Число спасенных выросло с 10 до 16. Поиски продолжаются», — сказал Иманкулов агентству.
Информация о сходе снежной лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области поступила спасателям в 13:15 17 февраля. В это время там проходили плановые занятия по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678.