Еще шесть человек спасли после схода лавины в Жамбылской области

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Количество спасенных на месте схода снежной лавины в Жамбылской области выросло с десяти до 16 человек, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

Ранее сообщалось о том, что в ходе поисков были обнаружены тела семи погибших, десять человек удалось спасти.