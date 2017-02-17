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16:37 (мск), источник: ТАСС

Семь военных погибли при сходе лавины в ущелье Коксай в Казахстане

Всего в результате инцидента пострадали более 20 военнослужащих.

АСТАНА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его словам, спасены не менее 16 человек.

«Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семь человек», — проинформировал он.

Он уточнил, что по данным МВД, всего под лавину попали более 20 военнослужащих.

«На данный момент в поисково-спасательных работах задействовано более 60 человек» — также отметил представитель КЧС, добавив, что более 70 специалистов находятся в пути к месту происшествия.

«В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД республики ведутся поисково-спасательные работы», — проинформировали ранее в Министерстве обороны Казахстана.

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