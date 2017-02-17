Семь военных погибли при сходе лавины в ущелье Коксай в Казахстане
Всего в результате инцидента пострадали более 20 военнослужащих.
Всего в результате инцидента пострадали более 20 военнослужащих.
АСТАНА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
По его словам, спасены не менее 16 человек.
«Количество спасенных возросло с 10 до 16 человек. Погибших семь человек», — проинформировал он.
Он уточнил, что по данным МВД, всего под лавину попали более 20 военнослужащих.
«На данный момент в
«В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД республики ведутся