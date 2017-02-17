Семь военных погибли при сходе лавины в ущелье Коксай в Казахстане

АСТАНА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Тела семи военных, погибших в результате схода лавины в ущелье Коксай в Жамбылской области Казахстана, найдены спасателями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его словам, спасены не менее 16 человек.