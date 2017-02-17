Процесс по делу о покушении на Тимониченко стартует в апреле
Обвиняемый — Игорь Казаков.
Обвиняемый — Игорь Казаков.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Казакова, который обвиняется в пособничестве совершению покушения на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко, стартует 3 апреля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Заседание назначено на 11.00, сообщили «Уралинформбюро» в
Казакову также вменяют пособничество в уничтожении чужого имущества и незаконное хранение наркотиков.
В Тимониченко стреляли утром 19 февраля 2016 года в подъезде его дома по улице Родонитовой. Под подозрение попал его бывший подчиненный Олег Дудко, который якобы затаил старую обиду больше 10 лет назад. По версии следствия, Дудко надел капроновые носки поверх обуви (чтобы не оставлять следов), поднялся на 6 этаж, дождался выхода из квартиры
В
Уголовное дело в отношении водителя было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Расследование в отношении Дудко продолжается.