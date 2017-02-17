Процесс по делу о покушении на Тимониченко стартует в апреле

Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Казакова, который обвиняется в пособничестве совершению покушения на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко, стартует 3 апреля в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Заседание назначено на 11.00, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского облсуда.

Казакову также вменяют пособничество в уничтожении чужого имущества и незаконное хранение наркотиков.

В Тимониченко стреляли утром 19 февраля 2016 года в подъезде его дома по улице Родонитовой. Под подозрение попал его бывший подчиненный Олег Дудко, который якобы затаил старую обиду больше 10 лет назад. По версии следствия, Дудко надел капроновые носки поверх обуви (чтобы не оставлять следов), поднялся на 6 этаж, дождался выхода из квартиры генерал-майора и выстрелил ему в голову. После этого он уехал со своим водителем Игорем Казаковым. Тимониченко спасла экстренная операция.

В пресс-службе свердловского СУ СКР ранее сообщили, что покушение — не единственное преступление сообщников. В частности, у сожительницы Дудко, которая является арбитражным управляющим, возник конфликт с женщиной — исполнительным директором одного из уральских предприятий. У мужа последней весной 2015 года подожгли автомобиль. Как выяснили следователи, Toyota Land Cruiser 200 подпалил Дудко, которого на место преступления привез Казаков.

Уголовное дело в отношении водителя было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Расследование в отношении Дудко продолжается.