Челябинская супружеская пара делала по городу «закладки» героина

Супруги подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Советском районе Челябинска за сбыт более семи граммов героина была задержана супружеская пара. В ходе обыска в квартире по месту проживания супругов полицейские изъяли более 196 граммов наркотиков.

«Расследуя данное преступление, около 225 граммов героина было найдено в квартире у знакомой задержанных. Предварительно установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом путем “закладок” и тайников», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время все трое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержание, возбуждены уголовные дела.