Челябинская супружеская пара делала по городу «закладки» героина
Делать тайники супругам помогали друзья.
Делать тайники супругам помогали друзья.
Супруги подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщают в
В Советском районе Челябинска за сбыт более семи граммов героина была задержана супружеская пара. В ходе обыска в квартире по месту проживания супругов полицейские изъяли более 196 граммов наркотиков.
«Расследуя данное преступление, около 225 граммов героина было найдено в квартире у знакомой задержанных. Предварительно установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта бесконтактным способом путем “закладок” и тайников», — рассказывают в
В настоящее время все трое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержание, возбуждены уголовные дела.