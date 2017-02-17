В Волгограде 6 человек отравились угарным газом
В Ворошиловском районе госпитализировали семью, включая 15-летнего подростка и ребенка 2,5 лет.
В Ворошиловском районе госпитализировали семью, включая 15-летнего подростка и ребенка 2,5 лет.
По информации v1.ru, в областную наркологическую больницу отравившихся привезли 17 февраля в 11:00.
Скорее всего, причиной отравления стала неисправная вентиляция газового котла.
К счастью, жизни пациентов ничего не угрожает. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все детали происшествия выясняются.