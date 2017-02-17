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16:34 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде 6 человек отравились угарным газом

В Ворошиловском районе госпитализировали семью, включая 15-летнего подростка и ребенка 2,5 лет.

По информации v1.ru, в областную наркологическую больницу отравившихся привезли 17 февраля в 11:00.

Скорее всего, причиной отравления стала неисправная вентиляция газового котла.

К счастью, жизни пациентов ничего не угрожает. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Все детали происшествия выясняются.

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