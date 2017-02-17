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17:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Управляющую банком осудят за хищение более 14 млн рублей

Обвиняемой в мошенничестве грозит до 10 лет тюрьмы.

Управляющую банком в Воскресенском районе осудят за хищение более 14 млн рублей, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленница в течение двух лет похищала деньги финансового учреждения, оформляя кредитные заявки от имени бывших заемщиков банка, после чего снимала наличные. Общая сумма ущерба составила 14 634 000 рублей.

По статье 159 УК РФ «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно передано в суд для принятия решения. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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