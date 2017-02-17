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16:21 (мск), источник: Sputnik.by

Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено

Пока станция «Автозаводская», на которой произошел инцидент, закрыта для пассажиров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Движение поездов на второй линии Минского метрополитена было восстановлено в 15:41, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции «Автозаводская» на рельсы упал человек, из-за чего линия была полностью остановлена.

«В 15:41 движение по Автозаводской линии восстановлено», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при этом сама станция «Автозаводская» пока еще закрыта на вход для пассажиров.

Ранее в метрополитене сообщили, что пока подробности инцидента не будут раскрываться, а официальная информация о падении человека будет обнародована позже. В настоящее время о состоянии пострадавшего ничего не известно.

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