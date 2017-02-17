Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Движение поездов на второй линии Минского метрополитена было восстановлено в 15:41, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции «Автозаводская» на рельсы упал человек, из-за чего линия была полностью остановлена.

«В 15:41 движение по Автозаводской линии восстановлено», — говорится в сообщении.