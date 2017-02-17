Движение на Автозаводской линии Минского метрополитена восстановлено
Пока станция «Автозаводская», на которой произошел инцидент, закрыта для пассажиров.
Пока станция «Автозаводская», на которой произошел инцидент, закрыта для пассажиров.
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Движение поездов на второй линии Минского метрополитена было восстановлено в 15:41, сообщила
Инцидент в метро произошел в 15:23 в пятницу на станции «Автозаводская» на рельсы упал человек,
«В 15:41 движение по Автозаводской линии восстановлено», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что при этом сама станция «Автозаводская» пока еще закрыта на вход для пассажиров.
Ранее в метрополитене сообщили, что пока подробности инцидента не будут раскрываться, а официальная информация о падении человека будет обнародована позже. В настоящее время о состоянии пострадавшего ничего не известно.