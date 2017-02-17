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16:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Сбой в системе произошел во время запуска энергоблока Ровенской АЭС

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС, параметры энергоблока стабилизированы, угрозы безопасности нет, сообщил в пятницу оператор АЭС компания «Энергоатом».

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным компании, сбой произошел в четверг поздно вечером.

«Во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта, а именно синхронизации турбогенератора ТГ-5 энергоблока № 3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с сетью, произошел сбой в системе возбуждения ТГ-5, что привело к остановке реактора», — говорится в сообщении.

После этого, по данным компании, параметры энергоблока были оперативно стабилизированы.

В «Энергоатоме» отметили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас на энергоблоке проводится повторный вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности с ориентировочным временем подключения к сети до конца суток 17 февраля.

Сейчас в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1 860 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в городе Кузнецовск. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2,835 ГВт.

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