Сбой в системе произошел во время запуска энергоблока Ровенской АЭС

По данным компании, сбой произошел в четверг поздно вечером.

«Во время проведения пусковых операций после планово-предупредительного ремонта, а именно синхронизации турбогенератора ТГ-5 энергоблока № 3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) с сетью, произошел сбой в системе возбуждения ТГ-5, что привело к остановке реактора», — говорится в сообщении.

После этого, по данным компании, параметры энергоблока были оперативно стабилизированы.