Участниками ДТП стали новосибирский троллейбус и четыре автолюбителя
Происшествие обошлось без жертв.
Происшествие обошлось без жертв.
На проспекте Дзержинского перегорожено движение обеих полос.
«Недалеко от остановки “Радиоколледж” произошла массовая авария с участием троллейбуса, таёт хэтчбека и седан, а также двух других легковых машин» — сообщили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
По словам очевидцев на место выезжал экипаж ДТП, сейчас там работают пожарные. Никто из участников аварии не пострадал.