Участниками ДТП стали новосибирский троллейбус и четыре автолюбителя

На проспекте Дзержинского перегорожено движение обеих полос. Из-за несоблюдения дистанции на дороге столкнулись 4 автомоболиста и трамвай.

«Недалеко от остановки “Радиоколледж” произошла массовая авария с участием троллейбуса, таёт хэтчбека и седан, а также двух других легковых машин» — сообщили в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».