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18:12 (мск), источник: Новый Калининград

В Ладушкине из залива вытащили провалившийся под лед эвакуатор

Из Калининградского залива вытащили провалившиеся под лед эвакуатор и легковое авто. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

В группе опубликовано видео спасательной операции.

Напомним, в среду автомобилисты сообщали, что в минувшие выходные в поселке Береговое Ладушкинского городского округа под лед провалился сначала легковой автомобиль, а затем и эвакуатор, приехавший вытаскивать иномарку.

По данным участников сообщества, оба транспортных средства в итоге удалось вытащить на берег.

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