В Ладушкине из залива вытащили провалившийся под лед эвакуатор
Из Калининградского залива вытащили провалившиеся под лед эвакуатор и легковое авто. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Из Калининградского залива вытащили провалившиеся под лед эвакуатор и легковое авто. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
В группе опубликовано видео спасательной операции.
Напомним, в среду автомобилисты сообщали, что в минувшие выходные в поселке Береговое Ладушкинского городского округа под лед провалился сначала легковой автомобиль, а затем и эвакуатор, приехавший вытаскивать иномарку.
По данным участников сообщества, оба транспортных средства в итоге удалось вытащить на берег.