В Ладушкине из залива вытащили провалившийся под лед эвакуатор

Напомним, в среду автомобилисты сообщали, что в минувшие выходные в поселке Береговое Ладушкинского городского округа под лед провалился сначала легковой автомобиль, а затем и эвакуатор, приехавший вытаскивать иномарку.

По данным участников сообщества, оба транспортных средства в итоге удалось вытащить на берег.