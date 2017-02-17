За две недели в селе Хыртопул Маре обокрали пять домов, мэрию и почтовое отделение

«Пломбу сорвали, дверной замок взломали. У меня был товар — конверты, поздравительные открытки, карты для пополнения счетов на мобильных телефонов», — сказала глава почтового отделения Мария Посторункэ.

Прошлой ночью злоумышленники проникли в здание местного почтового отделения. Они вынесли почти девять тысяч леев и перезарядные карточки для мобильных телефонов.

Полиция открыла несколько уголовных дел, однако подозреваемых у следствия нет. Селяне тем временем подумывают о создании добровольческих патрулей.

«Я должна была получить компенсацию за отопление. И вот — денег нет. В наши дни могут и в дом зайти, и, не приведи господи, придушить. А у меня теперь денег нет…».

На прошлой неделе, воры проникли в здание мэрии, правда ничего ценного там не нашли.

«Пока рано говорить, что украли. В кабинете социального работника кроме документов ничего не было. В тот же вечер они попытались проникнуть в лицей», — сообщил мэр Анатолий Денемарски.

Селяне уверены, что все кражи совершила одна и та же группа.

«Слышал, что забрались на почту и украли деньги. Во всех случаях выбивали стекла. Как орехи, одно за другим».

Полиция открыла пять уголовных дел.

«Мы собрали материалы по нескольким случаям проникновения в жилища без существенных последствий. В ночное время ведется патрулирование улиц, но территория большая — два села, контролировать все невозможно», — заявил начальник полицейского участка Ион Русу.

Местные власти предлагают привлечь к патрулированию улиц добровольцев.