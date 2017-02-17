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16:36 (мск), источник: Tengrinews

Два замначальника РОВД в Костанайской области получили сроки в колонии

Они пытались подкупить потерпевшую по делу о «пытках кормящей матери». Ранее по этому делу были осуждены двое полицейских.

Источник: Tengrinews

В Костанайской области вынесен приговор в отношении двух заместителей начальника Карабалыкского РОВД, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда. Они оказались причастны к делу о «пытках кормящей матери», пытались подкупить потерпевшую. Приговором суда заместители начальника Карабалыкского РОВД Амантай Агайдаров и Жангельды Акинов признаны виновными в содеянном и осуждены по статьям «Превышение власти или должностных полномочий» и «Подкуп к даче ложных показаний».

Обоим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года девять месяцев в колонии общего режима с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в правоохранительных органах и на государственной службе. Агайдаров и Акинов также лишены специального звания «подполковник полиции». Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

«14 апреля 2016 года, находясь в опорном пункте села Лесное Есенкольского сельского округа, во избежание негативных последствий в виде дисциплинарного и других видов наказания за отсутствие контроля за работой подчиненных лиц, Агайдаров и Акинов, желая увода должностных лиц Н. Сарсенбаева и А. Тулегенова от уголовной ответственности, передали потерпевшей и ее матери денежные средства в сумме 100 тысяч тенге за изменение показаний в отношении сотрудников полиции», — говорится в материалах дела.

Напомним, что ранее в Костанайской области осудили двоих полицейских за пытки 20-летней кормящей матери. По материалам дела, 10 апреля около 09.00 часов утра двое сотрудников Карабалыкского РОВД в селе Лесное Есенкольского сельского округа Карабалыкского района, прибыв домой к 20-летней потерпевшей Д., пригласили ее проехать с ними в опорный пункт полиции. У девушки остался дома ребенок 2015 года рождения. Потерпевшая Д. не замужем, воспитывает ребенка одна и проживает с матерью. По прибытии молодую маму завели в кабинет участкового инспектора полиции. После чего в грубой форме, используя нецензурные выражения, требовали признаться в совершении кражи. Свои слова полицейские сопровождали угрозами о том, что будут отрезать ей по одному пальцу руки в случае отказа отвечать на поставленные вопросы. Один из них схватил женщину за волосы, повалил на пол и стал наносить удары ногами по туловищу. Подняв девушку за волосы с пола и закрутив ее правую руку за спину, полицейский нанес кулаком удар в область правового уха, в дальнейшем он несколько раз нанес удары ладонью по лицу. Приговором суда Н. Сарсенбаев и А. Тулегенов признаны виновными в совершении преступления по статье 146, части 2 пункта 1 УК РК «Пытки». Н. Сарсенбаеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года, А. Тулегенову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

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