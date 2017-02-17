В Ростове директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 54 млн рублей
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
По информации следствия, в период с 1 января 2013 года по 28 марта 2014 года директор предприятия, осуществляющего
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщает