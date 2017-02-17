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17:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 54 млн рублей

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 1 января 2013 года по 28 марта 2014 года директор предприятия, осуществляющего монтажно-строительные работы, вносил ложные сведения в налоговую декларацию. Тем самым, он умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации за 2013 год на общую сумму более 54 млн руб.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

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