В Ростове директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов на 54 млн рублей

По информации следствия, в период с 1 января 2013 года по 28 марта 2014 года директор предприятия, осуществляющего монтажно-строительные работы, вносил ложные сведения в налоговую декларацию. Тем самым, он умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации за 2013 год на общую сумму более 54 млн руб.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.