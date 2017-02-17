Метрополитен: на «Автозаводской» погиб 44-летний житель Могилева

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро «Автозаводская» Минского метрополитена, — это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.

ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции «Автозаводская» упал мужчина. В связи с этим движение поездов на 2-й линии Минского метрополитена было полностью остановлено. От полученных травм пассажир скончался.

«Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева», — сказали в пресс-службе.