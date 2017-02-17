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16:53 (мск), источник: Sputnik.by

Метрополитен: на «Автозаводской» погиб 44-летний житель Могилева

Человек упал на рельсы метро на второй линии Минского метрополитена прямо перед прибывающим на станцию поездом.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро «Автозаводская» Минского метрополитена, — это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной подземки.

ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции «Автозаводская» упал мужчина. В связи с этим движение поездов на 2-й линии Минского метрополитена было полностью остановлено. От полученных травм пассажир скончался.

«Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева», — сказали в пресс-службе.

Ранее Sputnik в Минском метрополитене рассказали, что пассажир упал на пути прямо перед прибывающим на станцию поездом. По информации пресс-службы подземки, движение на 2-й линии метро было закрыто из-за инцидента на 18 минут.

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