Метрополитен: на «Автозаводской» погиб 44-летний житель Могилева
Человек упал на рельсы метро на второй линии Минского метрополитена прямо перед прибывающим на станцию поездом.
Человек упал на рельсы метро на второй линии Минского метрополитена прямо перед прибывающим на станцию поездом.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, погибшего в пятницу днем на станции метро «Автозаводская» Минского метрополитена, — это 44-летний житель Могилева, сообщили Sputnik в
ЧП в минском метро произошло в 15:23 пятницы: с платформы на рельсы станции «Автозаводская» упал мужчина. В связи с этим движение поездов на 2-й линии Минского метрополитена было полностью остановлено. От полученных травм пассажир скончался.
«Личность погибшего установлена — это 44-летний житель Могилева», — сказали в
Ранее Sputnik в Минском метрополитене рассказали, что пассажир упал на пути прямо перед прибывающим на станцию поездом. По информации