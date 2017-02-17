Самолет с хоккеистами «Лады» выкатился за пределы ВПП в Риге
Неприятный инцидент произошел с игроками и штабом хоккейного клуба «Лада». Самолет с командой на борту выкатился за пределы
Неприятный инцидент произошел с игроками и штабом хоккейного клуба «Лада». Самолет с командой на борту выкатился за пределы
«Инцидент сегодня действительно произошел, — сообщил генеральный директор клуба Владимир Вдовин, чьи слова приводит ТАСС. — Все в порядке, команда сейчас в гостинице, которую предоставила авиакомпания, и ожидает вылета. Это произойдет в течение ближайших
Самолет сумел самостоятельно вернуться на стоянку, никто из пассажиров не пострадал. Компания предоставила им гостиницу, где они будут ждать рейс на Уфу — в субботу «Лада» проведет там заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ против местного «Салавата Юлаева».