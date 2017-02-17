Суд по делу о кровавой резне в ТЦ «Новая Европа» начнется 20 февраля

Трагедия в ТЦ произошла воскресным вечером 8 октября 2016 года, тогда 17-летний бывший студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин, в результате полученных травм одна из них погибла и еще две получили ранения.

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Минский городской суд в ближайший понедельник начнет рассмотрение уголовное дело в отношении минчанина, который устроил кровавую резню в торговом центре «Новая Европа», сообщили в суде.

«В 10:00 20 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начинает судебное разбирательство по уголовному делу в отношении минчанина, который был задержан после совершения убийства в ТЦ «Новая Европа», — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на СК, Казакевич после проведенной психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.