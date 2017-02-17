Женщину сбили на пешеходном переходе в центре Иркутска
Снова сбили на пешеходном переходе. Молодая женщина пострадала несколько часов назад в результате ДТП в центре Иркутска.
Снова сбили на пешеходном переходе. Молодая женщина пострадала несколько часов назад в результате ДТП в центре Иркутска.
Как сообщил очевидец, иркутянка переходила дорогу по «зебре». Предварительно у неё перелом ноги.
По грустному совпадению сегодня начались операции «Внимание, пешеход» и «Светофор». По данным ГИБДД, только за январь на дорогах Иркутска произошло 48
— Выбраны достаточно сложные пешеходные переходы. Выбраны такие места по всему городу. Это и Куйбышевский район, и Ленинский, и Свердловский, и центральная часть города. К примеру, это улица Розы Люксембург, улица Мира, улица Баррикад, улица Рабочего Штаба, — говорит старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Иван Добровольский.