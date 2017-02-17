Женщину сбили на пешеходном переходе в центре Иркутска

Как сообщил очевидец, иркутянка переходила дорогу по «зебре». Предварительно у неё перелом ноги. Девушка-водитель сильно испугалась, но до приезда скорой помощи пыталась помочь пострадавшей и успокоить её.

По грустному совпадению сегодня начались операции «Внимание, пешеход» и «Светофор». По данным ГИБДД, только за январь на дорогах Иркутска произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 19 из них — на нерегулируемых переходах. Среди пострадавших есть подростки и дети. 550 автомобилистов получили штраф в полторы тысячи рублей за нарушение правил при проезде «зебры». И как показала жизнь, февраль тоже не хочет отставать.

— Выбраны достаточно сложные пешеходные переходы. Выбраны такие места по всему городу. Это и Куйбышевский район, и Ленинский, и Свердловский, и центральная часть города. К примеру, это улица Розы Люксембург, улица Мира, улица Баррикад, улица Рабочего Штаба, — говорит старший инспектор по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Иван Добровольский.