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17:11 (мск), источник: Publika.md

На парковке столичного магазина сгорел автомобиль

Сегодня на парковке одного из столичных магазинов загорелся автомобиль. Пламя было настолько сильным, что пришлось вызвать пожарных.

Источник: Publika.md

Спасатели справились с возгоранием за десять минут. Огонь полностью уничтожил заднюю часть машины, и задело припаркованные рядом транспортные средства.

Как заявила администрация магазина, автомобиль принадлежал одному из сотрудников.

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