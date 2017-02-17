На парковке столичного магазина сгорел автомобиль
Сегодня на парковке одного из столичных магазинов загорелся автомобиль. Пламя было настолько сильным, что пришлось вызвать пожарных.
Сегодня на парковке одного из столичных магазинов загорелся автомобиль. Пламя было настолько сильным, что пришлось вызвать пожарных.
Спасатели справились с возгоранием за десять минут. Огонь полностью уничтожил заднюю часть машины, и задело припаркованные рядом транспортные средства.
Как заявила администрация магазина, автомобиль принадлежал одному из сотрудников.