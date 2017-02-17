В Закарпатской области перевернулся автобус, семь человек травмированы
Автобус перевернулся в кювет в Закарпатской области, семь человек получили травмы.
Автобус перевернулся в кювет в Закарпатской области, семь человек получили травмы.
В Закарпатской области перевернулся автобус, в результате пострадали семь человек. Как информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области, ДТП произошло в пятницу около 14:00. Автобус Mercedes Sprinter двигался по трассе
Как сообщается, водитель съехал с дороги и перевернулся в кювет