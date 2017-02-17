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17:31 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Закарпатской области перевернулся автобус, семь человек травмированы

Автобус перевернулся в кювет в Закарпатской области, семь человек получили травмы.

Источник: Telegraf.com.ua

В Закарпатской области перевернулся автобус, в результате пострадали семь человек. Как информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области, ДТП произошло в пятницу около 14:00. Автобус Mercedes Sprinter двигался по трассе Киев-Чоп из Ужгорода в Тячев. В транспорте находились 10 человек.

Как сообщается, водитель съехал с дороги и перевернулся в кювет из-за того, что его подрезал автомобиль. Водитель автобуса сказал, что легковушка, которая привела к аварии скрылась с места инцидента. В результате ДТП семь пассажиров автобуса, среди которых водитель получили травмы. Все они были госпитализированы.

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