В Днепре начался суд над обвиняемым в убийстве двух патрульных Пугачевым

Адвокат и сам Пугачев заявили, что содержание в такой клетке нарушает его права согласно международной конвенции о правах человека.

В начале слушания суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке с элементами светопрозрачного стекла.

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходит с участием судей Александра Смольнякова и Михаила Католитяна, а также четырех присяжных-заседателей.

Представитель прокуратуры огласил, что Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности, в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).

Как заявила журналистам мать погибшего полицейского Ольги Макаренко Надежда Лещик, она потребует от Пугачева возмещения морального вреда в сумме 3 млн грн. Также она сказала, что будет требовать от суда вынесения Пугачеву приговора в виде пожизненного заключения.

Суд проходит в открытом режиме в присутствии прессы.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Во время столкновения с полицейскими Пугачев также был ранен, его задержали в больнице. Как выяснилось позже, он находился в розыске за совершение других преступлений.

После завершения расследования убийства двух патрульных полицейских дело было направлено на рассмотрение в Кировский райсуд Днепра.