Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Эксперты спрогнозировали наиболее вероятный сценарий в Донбассе
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
17:32 (мск), источник: УНИАН

В Днепре начался суд над обвиняемым в убийстве двух патрульных Пугачевым

Кировский районный суд Днепра сегодня, 17 февраля, начал рассмотрение по существу уголовного производства в отношении 34-летнего бывшего бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева, который обвиняется в том, что 25 сентября 2016 года расстрелял двух патрульных полицейских — Ольгу Макаренко и Максима Кугушева.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходит с участием судей Александра Смольнякова и Михаила Католитяна, а также четырех присяжных-заседателей.

В начале слушания суд отклонил ходатайство защиты Пугачева относительно прекращения содержания подозреваемого в зале суда в металлической клетке с элементами светопрозрачного стекла.

Адвокат и сам Пугачев заявили, что содержание в такой клетке нарушает его права согласно международной конвенции о правах человека.

Читайте также
Убийство патрульных в Днепре: семье расстрелянной девушки-копа отказали в льготах

Представитель прокуратуры огласил, что Пугачев обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности, в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).

Как заявила журналистам мать погибшего полицейского Ольги Макаренко Надежда Лещик, она потребует от Пугачева возмещения морального вреда в сумме 3 млн грн. Также она сказала, что будет требовать от суда вынесения Пугачеву приговора в виде пожизненного заключения.

Суд проходит в открытом режиме в присутствии прессы.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Во время столкновения с полицейскими Пугачев также был ранен, его задержали в больнице. Как выяснилось позже, он находился в розыске за совершение других преступлений.

После завершения расследования убийства двух патрульных полицейских дело было направлено на рассмотрение в Кировский райсуд Днепра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алчевский меткомбинат, находящийся на неподконтрольной территории, остановил производство из-за блокады
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь