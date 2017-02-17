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17:47 (мск), источник: Volga News

Адвокат Рамиз Мамедов арестован в зале суда

В пятницу, 17 февраля, в Железнодорожном райсуде Самары огласили приговор адвокату Рамизу Мамедову. Федеральный судья Валерий Тюленев признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В своем последнем слове подсудимый просил не лишать его свободы, так как он является единственным кормильцем в семье, его жена проходит лечение от серьезного заболевания и у него на иждивении находится малолетняя дочь. Однако судья посчитал, что эти обстоятельства не являются исключительными, из-за чего можно было бы применить условное наказание.

Мамедов, до этого находившийся под домашним арестом, был арестован в зале суда. В случае, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, как бывший сотрудник регионального следственного управления Мамедов будет отбывать срок в спецколонии в Нижнем Тагиле.

Напомним, по версии следствия, 14 марта 2016 г. адвокат Мамедов получил от жены подзащитного более 1,5 млн руб. для «решения вопроса о снижении срока наказания в апелляционной инстанции».

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