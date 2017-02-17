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18:08 (мск), источник: Sputnik.md

Стрельба в Кишиневе: один человек погиб

Трагедия в Кишиневе: ссора переросла в стрельбу, которая привела к гибели 35-летнего мужчины.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В результате стрельбы в пятницу на заправке в пригороде Кишинева Ставчены погиб мужчина, заявил Sputnik пресс-секретарь полиции Кишинева Адриан Жовмир.

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«Информация в полицию поступила в 15.20. Инцидент произошел в Ставченах на автозаправке. Хозяин автозаправочной станции в возрасте 35 лет вытащил пистолет, который он хранил легально, и выстрелил в группу лиц, с которыми вошел в конфликт», — отметил Жовмир.

По его словам, из-за чего произошла ссора, пока неизвестно.

«После выстрела люди бросились разбегаться. Один из них упал и умер. Погибшему 35 лет. Он жил в Ставченах. Следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей», — сказал собеседник.

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