Стрельба в Кишиневе: один человек погиб
Трагедия в Кишиневе: ссора переросла в стрельбу, которая привела к гибели 35-летнего мужчины.
Трагедия в Кишиневе: ссора переросла в стрельбу, которая привела к гибели 35-летнего мужчины.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В результате стрельбы в пятницу на заправке в пригороде Кишинева Ставчены погиб мужчина, заявил Sputnik
«Информация в полицию поступила в 15.20. Инцидент произошел в Ставченах на автозаправке. Хозяин автозаправочной станции в возрасте 35 лет вытащил пистолет, который он хранил легально, и выстрелил в группу лиц, с которыми вошел в конфликт», — отметил Жовмир.
По его словам,
«После выстрела люди бросились разбегаться. Один из них упал и умер. Погибшему 35 лет. Он жил в Ставченах. Следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей», — сказал собеседник.