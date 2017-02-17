Поиски военнослужащих после схода лавины в Жамбылской области завершены
Всего в ходе
Всего в ходе
АСТАНА, 17 фев — Sputnik. После схода снежной лавины в Жамбылской области найдено 23 человека, поиски завершены, сообщила
Сегодня, 17 февраля, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека.
«В настоящее время
Руководство министерства обороны приносит глубокие соболезнования семьям и родным погибших.
Постановлением