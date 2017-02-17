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18:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Поиски военнослужащих после схода лавины в Жамбылской области завершены

Всего в ходе поисково-спасательной операции найдены 16 выживших и семеро погибших военнослужащих.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. После схода снежной лавины в Жамбылской области найдено 23 человека, поиски завершены, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

Сегодня, 17 февраля, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Всего в отработке учебных занятий принимали участие 23 человека.

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«В настоящее время поисково-спасательные работы в ущелье Коксай Жамбылской области завершены, погибли семь военнослужащих. В поисковых мероприятиях были задействованы военнослужащие Вооруженных сил, оперативная группа ДЧС Жамбылской области, военнослужащие Пограничной службы со спецтехникой», — сообщили в ведомстве.

Руководство министерства обороны приносит глубокие соболезнования семьям и родным погибших.

Постановлением премьер-министра страны создана комиссия под руководством министра обороны.

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