На проспекте Победы в Киеве столкнулись 5 автомобилей
Образовалась пробка в направлении ст. м «Шулявская».
Образовалась пробка в направлении ст. м «Шулявская».
На проспекте Победы в Киеве столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В результате аварии пострадал один человек.
«Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Победы у “Берестейской”. 5 авто. Один пострадал. Не был пристегнут. Пробка к Шулявке», — сказано в сообщении.
Ранее на бульваре Дружбы Народов в направлении автовокзала автомобиль Fiat врезался в маршрутку № 590.
Напомним, 11 февраля на проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей.