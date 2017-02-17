На проспекте Победы в Киеве столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В результате аварии пострадал один человек.

«Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Победы у “Берестейской”. 5 авто. Один пострадал. Не был пристегнут. Пробка к Шулявке», — сказано в сообщении.