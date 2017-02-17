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18:35 (мск), источник: 112.ua

На проспекте Победы в Киеве столкнулись 5 автомобилей

Образовалась пробка в направлении ст. м «Шулявская».

Источник: 112.ua

На проспекте Победы в Киеве столкнулись 5 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В результате аварии пострадал один человек.

«Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Победы у “Берестейской”. 5 авто. Один пострадал. Не был пристегнут. Пробка к Шулявке», — сказано в сообщении.

Ранее на бульваре Дружбы Народов в направлении автовокзала автомобиль Fiat врезался в маршрутку № 590.

Напомним, 11 февраля на проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей.

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