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18:46 (мск), источник: Мослента

У пожилой москвички похитили почти 2 миллиона рублей под предлогом снятия порчи

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестную женщину, которая обманным путем похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Жертва сама обратилась с заявлением в полицию.

«По словам заявительницы, в сквере на бульваре Генерала Карбышева с ней познакомилась неизвестная, которая под предлогом снятия порчи завладела деньгами пенсионерки в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей, после чего скрылась», — рассказал собеседник агентства.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, полиция разыскивает женщину кавказской внешности возрастом 45−50 лет с золотыми зубами.

Похожий инцидент произошел на западе Москвы в понедельник, 13 февраля. Девочка-подросток расплатилась с цыганкой за наведение порчи украшениями на общую сумму около миллиона рублей.

Комментарии
1
Ирина Орлова
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