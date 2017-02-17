У пожилой москвички похитили почти 2 миллиона рублей под предлогом снятия порчи

Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестную женщину, которая обманным путем похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Жертва сама обратилась с заявлением в полицию.

«По словам заявительницы, в сквере на бульваре Генерала Карбышева с ней познакомилась неизвестная, которая под предлогом снятия порчи завладела деньгами пенсионерки в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей, после чего скрылась», — рассказал собеседник агентства.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, полиция разыскивает женщину кавказской внешности возрастом 45−50 лет с золотыми зубами.