У пожилой москвички похитили почти 2 миллиона рублей под предлогом снятия порчи
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестную женщину, которая обманным путем похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе
«По словам заявительницы, в сквере на бульваре Генерала Карбышева с ней познакомилась неизвестная, которая под предлогом снятия порчи завладела деньгами пенсионерки в сумме 1 миллион 700 тысяч рублей, после чего скрылась», — рассказал собеседник агентства.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, полиция разыскивает женщину кавказской внешности возрастом 45−50 лет с золотыми зубами.
Похожий инцидент произошел на западе Москвы в понедельник, 13 февраля.