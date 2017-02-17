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17 февраля, источник: Вести - Екатеринбург

Экс-полицесйкий, совершивший ритуальные убийства, признал вину

Процесс над бывшим сотрудником МВД Арсеном Байрамбековым начался в Верхней Пышме.

Он обвиняется в убийстве четверых бездомных. По материалам уголовного дела, преступления были похожи на ритуальный обряд: обвиняемый выкладывал круг из камней и произносил молитвы. Происходило это недалеко от урочища Ганина Яма.

После того как Байрамбекова задержали, выяснилось, что в Свердловскую область он переехал из другого региона России, уволившись из патрульно-постовой службы милиции.

На Урале решил заниматься преступным ремеслом, совершив в Екатеринбурге два заказных убийства бизнесменов. Вину подсудимый признал полностью, заключив сделку со следствием. Поэтому пожизненного наказания он избежит.

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