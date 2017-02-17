Детей эвакуировали в Минске из Дворца молодежи из-за муляжа гранаты

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Более 150 детей были эвакуированы в пятницу в Минске из Дворца детей и молодежи из-за муляжа гранаты, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел вечером в пятницу около 19:30, об обнаружении потенциально опасного предмета и эвакуации детей из дворца сообщили в социальных сетях очевидцы, при этом сначала речь шла о некой коробке.

«Во Дворце детей и молодежи саперы проверяли подозрительную коробку», — сказали в ГУВД.

По информации минской милиции, из здания были эвакуированы около 150 детей, правоохранителей вызвал во дворец бдительный сторож.

Сообщается, что в здании был обнаружен муляж гранаты Ф1, в настоящее время сотрудники милиции ищут лицо, которое могло оставить его в учреждении.