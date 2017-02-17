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20:52 (мск), источник: Sputnik.by

Молодая балерина покончила с собой в Минске, выбросившись из окна

Среди ролей Парамоновой были Джульетта в «Ромео и Джульетте», Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие.

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Молодая белорусская балерина Марина Парамонова покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна, сообщило издание «Наша нива» со ссылкой на знакомых артистки.

Сообщается, что в последнее время девушка тяжело болела. При этом о причинах суицида пока ничего не известно.

Известно, что Парамонова четыре года назад ушла из труппы Большого академического театра оперы и балета.

Среди ролей Парамоновой были Джульетта в «Ромео и Джульетте», Китри и Дульсинея в «Дон Кихоте», Мария в «Бахчисарайском фонтане» и другие. Балерина являлась лауреатом Международного юношеского конкурса классического танца «Хрустальная туфелька» в Харькове (Украина, 2004 год), а также Международного конкурса учащихся хореографических школ в Пекине (Китай, 2006 год).

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