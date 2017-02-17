Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
20:50 (мск), источник: Sputnik.md

На автосервис в Ставченах напали рецидивисты, хозяин защищался

Подробности стрельбы в пригороде Кишинева: неужели рэкет и возвращение в 90-е? Прокуроры возбудили два уголовных дела.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В результате стрельбы в пригороде Кишинева открыто два уголовных дела — одно по факту убийства, а второе — за хулиганствo, заявил на брифинге в пятницу прокурор Кишинева Игорь Попа.

В пятницу в Ставченах на автосервисе началась стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Как отметил прокурор, в здание автомастерской проникли 13 человек, которые приехали туда на четырех машинах.

«Они напали на сотрудников предприятия и повредили товары. Хозяин забаррикадировался на втором этаже и вызвал полицию», — сказал Попа.

Читайте также
За две недели в селе Хыртопул Маре обокрали пять домов, мэрию и почтовое отделение

По его словам, всего на тот момент в автосервисе находилось шесть сотрудников предприятия, среди которых и сам директор. Несмотря на то, что была вызвана полиция злоумышленники продолжили избивать работников компании. Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.

Как подчеркнул Попа, нападавшие скрылись на тех же машинах, что и приехали.

«Обнаружен труп одного из нападавших. Затем выяснилось, что еще два человека обратились в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями. Погибший мужчина находился в розыске. У него было 10 судимостей», — отметил Попа.

Как добавил прокурор, несколько месяцев назад этого мужчину выпустили из тюрьмы. До этого он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и т. д.

Попа отметил, что на данный момент подозреваемыми проходят четыре человека. Пока никто не задержан.

«Исходя из видео материалов будет принято решение о возможном задержании», — сказал прокурор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Vox populi: что знают кишиневцы о своих правах у врача
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
Протестующие в Минске сожгли письма на уплату сбора с тунеядцев
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Немецкая биатлонистка побила рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь