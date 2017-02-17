На автосервис в Ставченах напали рецидивисты, хозяин защищался

«Они напали на сотрудников предприятия и повредили товары. Хозяин забаррикадировался на втором этаже и вызвал полицию», — сказал Попа.

В пятницу в Ставченах на автосервисе началась стрельба, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Как отметил прокурор, в здание автомастерской проникли 13 человек, которые приехали туда на четырех машинах.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В результате стрельбы в пригороде Кишинева открыто два уголовных дела — одно по факту убийства, а второе — за хулиганствo, заявил на брифинге в пятницу прокурор Кишинева Игорь Попа.

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По его словам, всего на тот момент в автосервисе находилось шесть сотрудников предприятия, среди которых и сам директор. Несмотря на то, что была вызвана полиция злоумышленники продолжили избивать работников компании. Как отметил прокурор, директор предприятия воспользовался пистолетом и произвел семь выстрелов в направлении группы лиц. По мнению прокурора, на первый взгляд это похоже на самооборону, но так ли это, еще предстоит установить.

Как подчеркнул Попа, нападавшие скрылись на тех же машинах, что и приехали.

«Обнаружен труп одного из нападавших. Затем выяснилось, что еще два человека обратились в больницу скорой помощи с огнестрельными ранениями. Погибший мужчина находился в розыске. У него было 10 судимостей», — отметил Попа.

Как добавил прокурор, несколько месяцев назад этого мужчину выпустили из тюрьмы. До этого он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, кражи и т. д.

Попа отметил, что на данный момент подозреваемыми проходят четыре человека. Пока никто не задержан.

«Исходя из видео материалов будет принято решение о возможном задержании», — сказал прокурор.