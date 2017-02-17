В Башкирии на темной трассе «Оку» выбросило в кювет, водитель погиб

Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Обстоятельства происшедшего пока до конца не ясны. Судя по тому, что на дороге стоит еще иномарка с разбитым передом, причем на встречной полосе, похоже, один из автомобилей потерял управление и вылетел на соседнюю полосу.

Маленькая «Ока» от удара вылетела в кювет. Водитель оказался зажат в салоне. Но когда спасатели извлекли его наружу, мужчина уже был мертв.